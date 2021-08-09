«Как в фильме ужасов»: жители греческого острова Эвбея бегут от пожаров

Тысячи людей бежали из своих домов на греческом острове Эвбея. Здесь уже около недели не могут..

Тысячи людей бежали из своих домов на греческом острове Эвбея. Здесь уже около недели не могут взять под контроль лесные пожары. Спасаются по морю. На материк паромы доставили уже более 2000 человек.

Это второй по величине остров Греции. Огонь уничтожил тысячи гектаров девственных лесов на севере и юге Эвбеи. Известно также, что сгорело не менее пяти деревень. Полный масштаб ущерба ещё предстоит выяснить.

[Мина, местная жительница]:

«Мы боимся, чувствуем себя потерянными и брошенными».

Эта местная жительница уже в безопасности, но до сих пор не может прийти в себя.

[Мина, местная жительница]:

«Как будто смотрю фильм ужасов. Смотришь на всё и думаешь, что это фильм. Но нет, это реальная жизнь. И мы жили в этом ужасе почти неделю».

Лесные пожары вспыхнули во многих регионах Греции после недели небывалой жары – самой сильной за последние 30 лет. Огонь молниеносно разносится сильным ветром.

На борьбу со стихией направили армию. Также пожарные бригады и самолёты прислали многие страны, включая Францию, Египет, Швейцарию и Испанию.

Между тем, с огнём почти две недели продолжают сражаться и в Турции. Пожары этого лета стали для страны самыми разрушительными в её истории. Горят побережья Средиземного и Эгейского морей. Выжжены тысячи гектаров леса.

Пожарным командам удалось локализовать несколько очагов. Однако 40-градусная жара и сильный ветер не дают остановить стихию окончательно.

Восемь человек погибли. Также около 36 тысяч туристов и местных жителей были эвакуированы в провинции Мугла, где расположены крупные туристические курорты Мармарис и Бодрум.

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