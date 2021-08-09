«Как в фильме ужасов»: жители греческого острова Эвбея бегут от пожаров
Тысячи людей бежали из своих домов на греческом острове Эвбея. Здесь уже около недели не могут..
Дата загрузки: 2021-08-10
Это второй по величине остров Греции. Огонь уничтожил тысячи гектаров девственных лесов на севере и юге Эвбеи. Известно также, что сгорело не менее пяти деревень. Полный масштаб ущерба ещё предстоит выяснить.
[Мина, местная жительница]:
«Мы боимся, чувствуем себя потерянными и брошенными».
Эта местная жительница уже в безопасности, но до сих пор не может прийти в себя.
[Мина, местная жительница]:
«Как будто смотрю фильм ужасов. Смотришь на всё и думаешь, что это фильм. Но нет, это реальная жизнь. И мы жили в этом ужасе почти неделю».
Лесные пожары вспыхнули во многих регионах Греции после недели небывалой жары – самой сильной за последние 30 лет. Огонь молниеносно разносится сильным ветром.
На борьбу со стихией направили армию. Также пожарные бригады и самолёты прислали многие страны, включая Францию, Египет, Швейцарию и Испанию.
Между тем, с огнём почти две недели продолжают сражаться и в Турции. Пожары этого лета стали для страны самыми разрушительными в её истории. Горят побережья Средиземного и Эгейского морей. Выжжены тысячи гектаров леса.
Пожарным командам удалось локализовать несколько очагов. Однако 40-градусная жара и сильный ветер не дают остановить стихию окончательно.
Восемь человек погибли. Также около 36 тысяч туристов и местных жителей были эвакуированы в провинции Мугла, где расположены крупные туристические курорты Мармарис и Бодрум.
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