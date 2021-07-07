Заброшенные хлева и казармы Италии превращают в хостелы и культурные центры

Среди живописных гор Монти Симбруини в центре Италии группа молодых итальянцев запустила проект по развитию местной экономики и удержанию молодежи.

Десять жителей городка Треви-нель-Лацио, все моложе 35 лет, отремонтировали старые хлева для скота, превратив их в хостел.

Здесь могут разместиться 36 человек. В ресторане подают фирменные блюда из местных продуктов, в том числе мясо дикого кабана из близлежащего леса и канноли с рикоттой из козьего молока местного производства.

Чтобы получить средства на реконструкцию, группа подала заявку на конкурс, организованный регионом Лацио.

В целом на этот проект выделили шесть миллионов евро. В регионе Лацио насчитывается уже 16 заброшенных зданий, включая замки и монастыри, которые либо отреставрировали, либо они в процессе ремонта. Девять из них превратили в хостелы, семь – в культурные центры.

Проект курирует 23-летний Лоренцо Скиарретта, делегат по молодёжной политике региона.

[Лоренцо Скиаретта, делегат по молодёжной политике Лацио]:

«В Италии есть более 700 000 заброшенных общественных зданий. С другой стороны, есть молодые люди, которым нужны места для встреч, общения, учебы, знакомства с культурой, ведения бизнеса».

Проект призван решить огромный демографический кризис в Италии. Население быстро стареет, при этом более трети молодых людей не трудоустроены. В результате молодёжь Италии покидает сельские районы и страну в целом.

[Лоренцо Скиаретта, делегат по молодёжной политике Лацио]:

«Регион Лацио объединил эти два элемента. Мы инвестировали шесть миллионов евро. Мы попросили местные общины, парки, общественные организации региона отдать свои заброшенные здания и превратить их в хостелы или туристические центры».

Помимо хлевов, реставрируют бывшие мельницы, скотобойни и казармы. Основатели проекта говорят, что это предоставит молодым людям работу, а также убедит их остаться там, где они родились.

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