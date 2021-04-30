Десятки погибших: трагедия на религиозном фестивале в Израиле

Около 40 человек погибли на севере Израиля в результате давки на массовом религиозном празднике. Трагедия произошла..

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«Я был там внутри, на фестивале. Было очень много людей, 60-70 тысяч человек, совсем не было места, и люди начали падать на землю, много людей упало».

Около 40 человек погибли на севере Израиля в результате давки на массовом религиозном празднике. Трагедия произошла в Галилее на горе Мерон. Десятки тысяч ультраортодоксальных иудеев прибыли туда праздновать Лаг ба-Омер.

Полиция и службы безопасности Израиля эвакуировали тысячи участников фестиваля. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, примерно 150 пострадавшим оказали помощь. Травмированных вывозили на вертолётах. 18 человек находятся в тяжёлом состоянии и ещё шестеро – в критическом.

Сначала израильские СМИ сообщали об обрушении трибуны. Однако позже очевидцы рассказали, что давка произошла после того, как несколько человек поскользнулись на ступеньках. Фестиваль в основном разделён на мужские и женские секции. Трагедия произошла в мужской.

Гора Мерон считается одним из самых священных для евреев мест. Ежегодно сюда устремляются тысячи паломников. Здесь захоронен один из виднейших еврейских праведников, который жил во II веке нашей эры. На праздник Лаг ба-Омер жгут костры, поют песни и танцуют.

Это мероприятие было крупнейшим собранием людей после начала пандемии коронавируса. В прошлом году его отменили.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал случившееся «тяжкой катастрофой».

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