Телеканал NTD

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

Пять человек погибли в результате землетрясения на востоке Таджикистана, которое произошло в минувшие выходные. Среди погибших..

Дата загрузки: 2021-07-13

Пять человек погибли в результате землетрясения на востоке Таджикистана, которое произошло в минувшие выходные. Среди погибших – маленький ребёнок, на которого обрушился глинобитный забор.

Эпицентр находился в 165 километрах северо-восточнее столицы Душанбе.

Сила подземных толчков в эпицентре составляла 5,9 балла, в районе Душанбе – 3. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров, в 17 километрах восточнее Раштского района.

В посёлках недалеко от эпицентра повреждены десятки жилых домов. Были перебои с сотовой связью. Многие местные жители теперь боятся оставаться в своих жилищах, особенно учитывая, что после землетрясения была серия афтершоков.

Как сообщается, российские военные объекты в Таджикистане не пострадали.
Короткая ссылка на эту страницу:

Читать...
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...