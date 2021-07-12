Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане

Пять человек погибли в результате землетрясения на востоке Таджикистана, которое произошло в минувшие выходные. Среди погибших..

Пять человек погибли в результате землетрясения на востоке Таджикистана, которое произошло в минувшие выходные. Среди погибших – маленький ребёнок, на которого обрушился глинобитный забор.

Эпицентр находился в 165 километрах северо-восточнее столицы Душанбе.

Сила подземных толчков в эпицентре составляла 5,9 балла, в районе Душанбе – 3. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров, в 17 километрах восточнее Раштского района.

В посёлках недалеко от эпицентра повреждены десятки жилых домов. Были перебои с сотовой связью. Многие местные жители теперь боятся оставаться в своих жилищах, особенно учитывая, что после землетрясения была серия афтершоков.

Как сообщается, российские военные объекты в Таджикистане не пострадали.

Короткая ссылка на эту страницу: