Пять человек погибли в результате землетрясения в Таджикистане
Пять человек погибли в результате землетрясения на востоке Таджикистана, которое произошло в минувшие выходные. Среди погибших..
Дата загрузки: 2021-07-13
Эпицентр находился в 165 километрах северо-восточнее столицы Душанбе.
Сила подземных толчков в эпицентре составляла 5,9 балла, в районе Душанбе – 3. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, очаг залегал на глубине 10 километров, в 17 километрах восточнее Раштского района.
В посёлках недалеко от эпицентра повреждены десятки жилых домов. Были перебои с сотовой связью. Многие местные жители теперь боятся оставаться в своих жилищах, особенно учитывая, что после землетрясения была серия афтершоков.
Как сообщается, российские военные объекты в Таджикистане не пострадали.
Короткая ссылка на эту страницу: