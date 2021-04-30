Дубайские зоозащитники выпустили в океан скатов и акул

Это арабские ковровые акулы. Сейчас они плавают на дне резервуара, но скоро отправятся в новый дом..

Это арабские ковровые акулы. Сейчас они плавают на дне резервуара, но скоро отправятся в новый дом – Персидский залив.

В Дубае в одном из роскошных отелей действует программа по защите и разведению акул и скатов. Два года они живут в бассейнах, где для них создают идеальные условия, приближенные к естественной среде. После чего их выпускают в дикую природу, а точнее – в прибрежные воды заповедника «Джебель-Али».

[Келли Тимминс, зоозащитница]:

«Мы выпускаем их безопасную и защищённую среду, за которой постоянно следят. Они попадают в их естественную среду обитания со скалистыми берегами и небольшими коралловыми рифами. Там они могут спрятаться, потому что они обитают на дне».

Акул доставляют на пляж заповедника «Джебель-Али», расположенного в получасе езды от отеля. Их перевезли в специальных резервуарах, откуда переместили в большие полиэтиленовые мешки и выпустили в воду.

Зоозащитники выпускают акул и скатов уже третий раз. Ранее в воды Персидского залива они отправили 10 рыб, сегодня – семь.

[Роберт Беннет, участник программы разведения животных]:

«Большинство акул и скатов находятся под угрозой уничтожения. В Персидском заливе можно увидеть множество видов: здесь активно защищают морские флору и фауну. Так что мы уверены, что эти животные проживут здесь хорошую и долгую жизнь».

К слову, этот вид акул безопасен для человека. Его представители питаются креветками, угрями, крабами и кальмарами. Затаившись на дне, они выжидают, когда добыча окажется рядом, чтобы на неё наброситься.

За последние два года дубайские зоозащитники также разводили пятнистых орлиных скатов, коровьих скатов и скатов-дикобразов. В будущем они планируют заняться разведением и других морских животных, которым угрожает уничтожение.

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