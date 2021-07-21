Самый высокий в мире отель открыли в Шанхайской башне
Каменные джунгли и река Хуанпу. Такой вид открывается из окон нового отеля в Шанхайской башне. Он..
Дата загрузки: 2021-07-21
[Ричард Яп, директор отеля]:
«Мы предлагаем посмотреть на Шанхай с высоты птичьего полёта и увидеть не только часть города. У нас обзор на 360 градусов. Мало таких мест, откуда открывается настолько впечатляющий вид».
Шанхайская башня устремляется ввысь на 632 метра. Это второе по высоте строение в мире после небоскрёба «Бурдж-Халифа».
[Ричард Яп, директор отеля]:
«Я видел, как над всем Шанхаем не было ни облака, но в некоторых местах шёл дождь. Видел, как солнце освещает один район, а во всех остальных – пасмурно и мрачно».
Строительство отеля было сложным, поскольку в таком высоком здании нельзя использовать легко воспламеняющиеся материалы.
[Ричард Яп, директор отеля]:
«Мы использовали много металла, оргстекла для создания мозаики, ламинированного дерева, мрамора и камня. Из-за разных ограничений мы должны были проявить творческий подход, чтобы сделать отель красивым».
Всего здесь 165 номеров. Вестибюль находится на 101 этаже. Также есть несколько ресторанов. Один расположился на 120 этаже и претендует на звание самого высокого ресторана в мире. Кроме того, на нескольких этажах расположилась художественная выставка.
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