Самый высокий в мире отель открыли в Шанхайской башне

Каменные джунгли и река Хуанпу. Такой вид открывается из окон нового отеля в Шанхайской башне. Он..

[Ричард Яп, директор отеля]:

«Мы предлагаем посмотреть на Шанхай с высоты птичьего полёта и увидеть не только часть города. У нас обзор на 360 градусов. Мало таких мест, откуда открывается настолько впечатляющий вид».

Каменные джунгли и река Хуанпу. Такой вид открывается из окон нового отеля в Шанхайской башне. Он расположен на высоте более 500 метров и занимает 13 этажей – с 86-го по 98-й. Выше него пока нет ни одной гостиницы в мире.

Шанхайская башня устремляется ввысь на 632 метра. Это второе по высоте строение в мире после небоскрёба «Бурдж-Халифа».

[Ричард Яп, директор отеля]:

«Я видел, как над всем Шанхаем не было ни облака, но в некоторых местах шёл дождь. Видел, как солнце освещает один район, а во всех остальных – пасмурно и мрачно».

Строительство отеля было сложным, поскольку в таком высоком здании нельзя использовать легко воспламеняющиеся материалы.

[Ричард Яп, директор отеля]:

«Мы использовали много металла, оргстекла для создания мозаики, ламинированного дерева, мрамора и камня. Из-за разных ограничений мы должны были проявить творческий подход, чтобы сделать отель красивым».

Всего здесь 165 номеров. Вестибюль находится на 101 этаже. Также есть несколько ресторанов. Один расположился на 120 этаже и претендует на звание самого высокого ресторана в мире. Кроме того, на нескольких этажах расположилась художественная выставка.

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