Вещи с пятнами крови Наполеона Бонапарта выставляют на торги

Вещи, которые были на Наполеоне Бонапарте после его смерти, продадут на аукционе во Франции. [Жан-Пьер Осена,..

[Жан-Пьер Осена, владелец аукционного дома]:

«Здесь есть ДНК императора. Более личной вещи не найти».

Вещи, которые были на Наполеоне Бонапарте после его смерти, продадут на аукционе во Франции.

На предметах гардероба сохранились кровавые пятна Наполеона. Аукцион проводят в честь 200-летия со дня смерти великого полководца.

[Жан-Пьер Осена, владелец аукционного дома]:

«В этом стеклянном шкафу лежит рубашка Наполеона, его носовой платок, его чулки и ткань, которой было обёрнуто тело Наполеона во время вскрытия в 1821 году в Лонгвуде на острове Святой Елены».

Бывший французский император скончался 5 мая 1821 года в возрасте 51 года на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Туда его отправили в ссылку британцы после его поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году.

В целом на аукцион выставят около 360 предметов. Среди них – локон волос Наполеона, его шёлковые чулки и рубашка с длинными рукавами. На каждой была вышита вот такая маленькая буква N.

Как ожидается, одежду с кровавыми пятнами продадут за сумму до 15 тысяч евро.

Также на торги выставят богато украшенную тарелку, с которой Наполеон ужинал. Её могут продать за сумму до 200 тысяч евро.

Владелец аукционного дома говорит, что Наполеон был одержим чистотой. Он по 3-4 раза в день принимал ванну и постоянно менял рубашки. В месяц он также расходовал 20-30 литров одеколона.

Ещё одной его необычной прихотью было то, как он носил свою двуугольную шляпу. В начале XIX века обычно углы такого головного убора были направлены вперёд и назад. Однако император стал носить шляпу по-другому, чтобы создать свой уникальный образ.

Короткая ссылка на эту страницу: