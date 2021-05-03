Вещи с пятнами крови Наполеона Бонапарта выставляют на торги
Вещи, которые были на Наполеоне Бонапарте после его смерти, продадут на аукционе во Франции. [Жан-Пьер Осена,..
Дата загрузки: 2021-05-04
[Жан-Пьер Осена, владелец аукционного дома]:
«Здесь есть ДНК императора. Более личной вещи не найти».
На предметах гардероба сохранились кровавые пятна Наполеона. Аукцион проводят в честь 200-летия со дня смерти великого полководца.
[Жан-Пьер Осена, владелец аукционного дома]:
«В этом стеклянном шкафу лежит рубашка Наполеона, его носовой платок, его чулки и ткань, которой было обёрнуто тело Наполеона во время вскрытия в 1821 году в Лонгвуде на острове Святой Елены».
Бывший французский император скончался 5 мая 1821 года в возрасте 51 года на острове Святой Елены в Атлантическом океане. Туда его отправили в ссылку британцы после его поражения в битве при Ватерлоо в 1815 году.
В целом на аукцион выставят около 360 предметов. Среди них – локон волос Наполеона, его шёлковые чулки и рубашка с длинными рукавами. На каждой была вышита вот такая маленькая буква N.
Как ожидается, одежду с кровавыми пятнами продадут за сумму до 15 тысяч евро.
Также на торги выставят богато украшенную тарелку, с которой Наполеон ужинал. Её могут продать за сумму до 200 тысяч евро.
Владелец аукционного дома говорит, что Наполеон был одержим чистотой. Он по 3-4 раза в день принимал ванну и постоянно менял рубашки. В месяц он также расходовал 20-30 литров одеколона.
Ещё одной его необычной прихотью было то, как он носил свою двуугольную шляпу. В начале XIX века обычно углы такого головного убора были направлены вперёд и назад. Однако император стал носить шляпу по-другому, чтобы создать свой уникальный образ.
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