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Оптическая иллюзия: Эйфелева башня в Париже теперь стоит на двух скалах

Оптическая иллюзия: Эйфелева башня в Париже теперь стоит на двух скалах

Эйфелева башня в Париже теперь стоит на двух скалах с отвесными склонами, а далеко внизу под..

Дата загрузки: 2021-05-21

Эйфелева башня в Париже теперь стоит на двух скалах с отвесными склонами, а далеко внизу под ней виднеется улица. Вся эта метаморфоза – всего лишь оптическая иллюзия. А появилась она благодаря фантазии французского уличного художника JR.

[туристка]:
«Это, и правда, круто, потому что всё выглядит очень реалистично. И мне нравится, что объектом инсталляции стала Эйфелева башня».

[туристка]:
«Это идеальный день (для премьеры инсталляции), потому что в Париже также открылись летние террасы ресторанов. Такое ощущение, что город внезапно ожил».

Художник JR увлекается уличным искусством с подросткового возраста и никогда публично не называет своего полного имени. Сегодня он известен своими необычными и впечатляющими инсталляциями далеко за пределами Франции. Так, его творения увидели в Рио-де-Жанейро и Шанхае.

Одна из его работ преобразила территорию вокруг Лувра. А недавно художник украсил своим фотограффити фасад флорентийского палаццо Строцци.
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