Оптическая иллюзия: Эйфелева башня в Париже теперь стоит на двух скалах
Эйфелева башня в Париже теперь стоит на двух скалах с отвесными склонами, а далеко внизу под..
Дата загрузки: 2021-05-21
[туристка]:
«Это, и правда, круто, потому что всё выглядит очень реалистично. И мне нравится, что объектом инсталляции стала Эйфелева башня».
[туристка]:
«Это идеальный день (для премьеры инсталляции), потому что в Париже также открылись летние террасы ресторанов. Такое ощущение, что город внезапно ожил».
Художник JR увлекается уличным искусством с подросткового возраста и никогда публично не называет своего полного имени. Сегодня он известен своими необычными и впечатляющими инсталляциями далеко за пределами Франции. Так, его творения увидели в Рио-де-Жанейро и Шанхае.
Одна из его работ преобразила территорию вокруг Лувра. А недавно художник украсил своим фотограффити фасад флорентийского палаццо Строцци.
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