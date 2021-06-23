Более 40 стран призвали Китай открыть доступ в регион Синьцзян
Более 40 стран призвали Китай открыть Верховному комиссару ООН по правам человека немедленный доступ в регион..
Дата загрузки: 2021-06-23
Совместное заявление по Китаю зачитала посол Канады в ООН Лесли Нортон от имени таких стран, как Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Япония и США.
По её словам, в центрах заключения в Синьцзяне люди подвергаются насилию.
[Лесли Нортон, постоянный представитель Канады при ООН]:
«Поступают сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, принудительной стерилизации, сексуальном и гендерном насилии и насильственном разлучении детей с их родителями со стороны властей».
Пекин отрицает все обвинения. Он утверждает, что открыл для уйгуров так называемые центры профессиональной подготовки. Там, по словам властей, людям помогают получить знания и устроиться на работу. Впрочем, свидетели говорят, что это просто тюрьмы, где заключённых заставляют отказаться от своей веры и принуждают слушать и изучать труды коммунистических лидеров КНР.
[Лесли Нортон, постоянный представитель Канады при ООН]:
«Мы настоятельно призываем Китай предоставить немедленный и беспрепятственный доступ в Синьцзян для независимых наблюдателей, включая Верховного комиссара. А также срочно выполнить восемь рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации, касающихся Синьцзяна, в том числе прекратить произвольные задержания уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств».
Нортон также выразила глубокую обеспокоенность в отношении закона о нацбезопасности в Гонконге, который лишает регион его базовых свобод. Кроме того, она подняла тему нарушения прав человека в Тибете.
Короткая ссылка на эту страницу: