Более 40 стран призвали Китай открыть доступ в регион Синьцзян

Более 40 стран призвали Китай открыть Верховному комиссару ООН по правам человека немедленный доступ в регион Синьцзян для независимого расследования. Как показывают отчёты и свидетельства очевидцев, в этом автономном районе КНР попали в заключение более миллиона представителей мусульманского меньшинства уйгуров.

Совместное заявление по Китаю зачитала посол Канады в ООН Лесли Нортон от имени таких стран, как Австралия, Великобритания, Франция, Германия, Япония и США.

По её словам, в центрах заключения в Синьцзяне люди подвергаются насилию.

[Лесли Нортон, постоянный представитель Канады при ООН]:

«Поступают сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, принудительной стерилизации, сексуальном и гендерном насилии и насильственном разлучении детей с их родителями со стороны властей».

Пекин отрицает все обвинения. Он утверждает, что открыл для уйгуров так называемые центры профессиональной подготовки. Там, по словам властей, людям помогают получить знания и устроиться на работу. Впрочем, свидетели говорят, что это просто тюрьмы, где заключённых заставляют отказаться от своей веры и принуждают слушать и изучать труды коммунистических лидеров КНР.

[Лесли Нортон, постоянный представитель Канады при ООН]:

«Мы настоятельно призываем Китай предоставить немедленный и беспрепятственный доступ в Синьцзян для независимых наблюдателей, включая Верховного комиссара. А также срочно выполнить восемь рекомендаций Комитета по ликвидации расовой дискриминации, касающихся Синьцзяна, в том числе прекратить произвольные задержания уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств».

Нортон также выразила глубокую обеспокоенность в отношении закона о нацбезопасности в Гонконге, который лишает регион его базовых свобод. Кроме того, она подняла тему нарушения прав человека в Тибете.

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