Мэр Москвы заявил о всплеске заболеваемости COVID-19 и распространении новых штаммов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столице быстро ухудшается. Причём, по его мнению,..

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка в столице быстро ухудшается. Причём, по его мнению, это неожиданная ситуация, поскольку 60% москвичей либо привились от COVID-19, либо переболели коронавирусом. Мэр считает, что это связано с распространением мутировавших штаммов.

[Сергей Собянин, мэр Москвы]:

«За считанные дни количество людей, которые заболели «ковидом», – мы это видим по ПЦР-тестам – выросло с 3000 до 7000».

Собянин считает, что количество случаев COVID-19 продолжит расти.

По словам главы Роспотребнадзора, в последние две недели в стране стало больше случаев заражения индийским штаммом коронавируса.

[Анна Попова, главы Роспотребнадзора]:

«Это совершенно очевидная ситуация. Учёные очень внимательно оценивают возможности передачи, увеличение контагиозности (заразности) этого штамма, увеличение трансмиссивности и устойчивости иммунитета после перенесённой болезни и после вакцинации к этому новому штамму».

Мэр Москвы не объявлял о новых карантинных ограничениях, но сказал, что власти будут следить за ситуацией. Он также сообщил, что в столице готовят новые койки для пациентов с «ковидом».

Ранее на этой неделе главный санитарный врач Москвы распорядилась вакцинировать не менее 60% работников сфер торговли, образования и различных услуг. После этого Собянин подписал соответствующий указ.

Мария – одна из тех, кто вынужден вакцинироваться не по своей воле.

[Мария, жительница Москвы]:

«Не я решила, а, наверное, за меня решили. Из-за указа Собянина теперь приходится делать, чтобы не потерять работу. А так я совершенно не хотела этого делать».

Мнения москвичей об обязательной вакцинации разделились.

[Владислав Васильев, сотрудник ресторана]:

«Я считаю, вакцинироваться – это важно. В первую очередь это поможет обстановке в стране. Мы сможем уже, наконец-то, ходить без вот этого всего. И скорее бы уже все привились, и жизнь вернулась бы на круги своя».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что вакцинация может быть только добровольной.

[Алексей, житель Москвы]:

«Одно другое исключает. Мне кажется, добровольное исключает обязательность. У людей всегда должен быть выбор. Мне кажется, что их нельзя увольнять с работы за отказ, а такие случаи есть, бывают».

По официальным данным, в России за минувшие сутки выявили 14 тысяч заражённых коронавирусом. Всего же за время пандемии в стране было зарегистрировано более пяти миллионов случаев COVID-19. Умерло 127 тысяч человек.

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