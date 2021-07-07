Израиль сообщает о снижении эффективности вакцины Pfizer/BioNTech. Препарат стал хуже защищать от инфицирования COVID-19, а также..

Израиль сообщает о снижении эффективности вакцины Pfizer/BioNTech. Препарат стал хуже защищать от инфицирования COVID-19, а также от заболевания с проявлением симптомов.

В Минздраве говорят, что эффективность вакцины в предотвращении инфекций и симптоматических заболеваний с 6 июля упала до 64%.

Впрочем, эксперты отмечают, что вакцина по-прежнему остаётся надёжным щитом от тяжёлых случаев коронавируса и госпитализаций. По этому показателю её эффективность сохраняется на уровне 93%.

Спад в эффективности совпал с началом распространения в стране так называемого дельта-варианта SARS-CoV-2, который считается более заразным и смертоносным. Одновременно в Израиле отменили правила социального дистанцирования.

Представители Pfizer данные из Израиля пока никак не прокомментировали. Однако они процитировали другие исследования, показывающие, что антитела, выработанные вакциной, по-прежнему способны нейтрализовать все проверенные штаммы.

Из более чем девяти миллионов жителей Израиля около 60% привились по меньшей мере одной дозой вакцины Pfizer.

При этом Израиль поддерживает кампании по вакцинации в других странах мира. Так, он уже отправил Южной Корее около 700 000 доз вакцины Pfizer, у которых истекает срок годности. Такое же количество Сеул вернёт в сентябре-октябре, когда получит от компании новую партию.

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