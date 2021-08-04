«Цветок дивной красоты»: как возрождают волховскую роспись

В этой мастерской в Ленинградской области возрождают старинное ремесло. До революции деревни, стоявшие на берегах реки..

В этой мастерской в Ленинградской области возрождают старинное ремесло. До революции деревни, стоявшие на берегах реки Волхов, славились красочной росписью по дереву. Её так и назвали – волховская.

Мастерскую создали три года назад, здесь работают лишь несколько человек. Галина Трифонова – старший художник, рисует с 17 лет. В основе композиции – стилизованная роза, которой посвящена легенда.

[Галина Трифонова, старший художник мастерской]:

«Жили на берегу Волхова девушка и юноша, была у них любовь. И вдруг девушка заболела так, что ни один лекарь не смог её вылечить. Один лекарь пришёл и сказал: «Вылечить я её не могу, но растёт по берегам реки цветок дивной красоты, который может излечить девушку. Символ любви». Юноша пошёл на берег Волхова и стал просить речное божество, чтобы тот подарил ему тот цветок. И цветок действительно расцвёл».

Волховская роспись выполняется темперными красками или гуашью. Её особенность – градиентный мазок для создания объёмного, будто подсвеченного солнцем бутона. При этом традиционно использовали два цвета. Красный символизировал огонь, а синий – реку.

В советское время мастера перестали придерживаться старинных канонов, добавляя нехарактерные цвета, сюжеты и персонажей.

[Яна Галкина, куратор информационного центра]:

«Первоначально «розан» был двухцветный – красный и синий. Но когда в 80-х годах в Волхове образовались художественные промыслы, наши мастера стали привносить свои узоры».

Популяризировать ремесло решили и в Петербурге. Здесь проводят мастер-классы, знакомя с самобытным орнаментом.

[Алёна Корнет, участница мастер-класса]:

«Любой человек прикасаясь к тому, что связывает нас с нашими корнями, не может не стать добрее, может даже мудрее. Никто не отменял во время художественного процесса взгляд в себя».

Волховской росписью украшали предметы быта, чаще всего прялки. В музейных коллекциях сохранились предметы конца XIX столетия.

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