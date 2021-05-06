Продемократического активиста Гонконга Джошуа Вонга приговорили ещё к 10 месяцам тюрьмы

Гонконгский продемократический активист Джошуа Вонг был приговорён ко второму тюремному сроку. Суд автономного региона КНР дал ему 10 месяцев тюрьмы за участие 4 июня прошлого года в вечере памяти.

Тогда власти Гонконга впервые запретили проводить ежегодную акцию со свечами в память о кровавой бойне студентов на центральной площади Пекина –Тяньаньмэнь – в 1989 году. Мотивировали это тем, что все мероприятия под запретом из-за пандемии. Однако около 10 тысяч человек всё равно вышли на площади и в парки и зажгли свечи. Среди них был и Джошуа Вонг.

[Чхоу Хантхун, активистка продемократического движения]:

«Мы очень разочарованы решением суда. Когда мы услышали, что обвинение требует для Джошуа 15 месяцев, то по залу прокатился возглас удивления. Такого наказания потребовали за абсолютно мирное собрание в парке Виктория».

Срок сократили до 10 месяцев, поскольку Вонг признал себя виновным. Приговоры также вынесли ещё троим активистам. Они получили сроки от четырёх до шести месяцев заключения.

Ещё 20 активистов ожидают приговора по аналогичным обвинениям. Суд над ними состоится 11 июня.

[Чхоу Хантхун, активистка продемократического движения]:

«Суд продолжает утверждать, что ни у кого из нас не больше свобод, чем у других. Но мы не требуем больших свобод, чем у других, мы требуем наших прав, гарантированных конституцией и основным законом».

До приговора Вонг уже находился в тюрьме, отбывая срок по другим обвинениям. Так, его приговорили к 13,5 месяцам лишения свободы за участие в акции напротив штаб-квартиры полиции Гонконга 21 июня 2019 года. Тогда в регионе проходили масштабные протесты против растущего влияния Пекина.

Однако позже Китай напрямую принял здесь закон о национальной безопасности, и по региону прокатилась волна арестов активистов, политиков, юристов и правозащитников.

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