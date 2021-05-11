Часовня в Версале снова сверкает золотом, как при Людовике XIV
Версаль, дворец Людовика XIV, снова сверкает после масштабной реконструкции с использованием 450 тысяч листов позолоты. Ремонт..
Дата загрузки: 2021-05-11
Версаль, дворец Людовика XIV, снова сверкает после масштабной реконструкции с использованием 450 тысяч листов позолоты. Ремонт потребовался, поскольку позолоченная крыша королевской часовни, а также окна и статуи с 1634 года подвергались воздействию погоды.
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