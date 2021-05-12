Держатель для антиперспиранта: как мальчик помог другу с инвалидностью

У 11-летнего жителя тасманского города Берни Мэттью Данна – редкое заболевание крови под названием анемия Фанкони. Из-за нарушений роста его конечности – укороченные и деформированные. В Австралии таких, как он, всего около 20.

Каждое утро мальчик делает зарядку, чистит зубы, а потом ему помогают с укладкой волос. Раньше ему также нужна была помощь ещё в одном деле – нанесении антиперспиранта. Без специального держателя сам он этого делать не мог.

[Мэттью Данн, пациент с анемией Фанкони]:

«Очень сложно достать до подмышек без приспособления. Мне было сложно, поэтому нужна была помощь».

Но проблема решилась благодаря его другу Мёрфи.

[Мёрфи Мансфилд, друг Мэттью]:

«Я просто хотел помочь и облегчить задачу».

На 3D-принтере Мёрфи напечатал нужный держатель. В этом ему помогали его учителя в школе. Работал после уроков и на переменах.

[Мёрфи Мансфилд, друг Мэттью]:

«Последнюю версию мы печатали восемь часов, а на первую ушло шесть. Но в этот раз у нас было три подхода, мы не сидели здесь постоянно, а выходили». [Мэттью Данн, пациент с анемией Фанкони]:

«Мне это очень помогло, теперь я могу достать до подмышек. Очень удобно».

Мальчики подружились в рамках программы «Молодые лидеры Тасмании». Она учит школьников помогать детям с ограниченными возможностями.

[Керен Франкс, глава программы]:

«Результат очень удивительный. Мы видели, как они в течение года знакомились, играли друг с другом, вместе что-то делали, узнавали больше о своих школах и различиях между собой».

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[Мёрфи Мансфилд, друг Мэттью]:«Он хороший, весёлый и всегда меня радует». [Мэттью Данн, пациент с анемией Фанкони]:«Мы дружим с ним уже давно. Он всегда будет моим другом. Мне в нём нравится то, что он очень добрый и заботливый».