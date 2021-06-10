В Акрополе проложили новые дорожки для людей с инвалидностью

В афинском Акрополе появились новые бетонные дорожки. Они открывают доступ к достопримечательности для людей с инвалидностью...

В афинском Акрополе появились новые бетонные дорожки. Они открывают доступ к достопримечательности для людей с инвалидностью. Впрочем, многие раскритиковали новшество. Люди говорят, что это разрушает классическую эстетику этого места.

По словам министра культуры Греции, создание дорожек одобрил Центральный археологический совет, курирующий памятники истории.

[Лина Мендони, министр культуры Греции]:

«Я видела людей в инвалидных колясках, которые впервые приехали сюда и почувствовали себя счастливыми. Я думаю, что это тоже должно сделать нас особенно счастливыми, потому что доставлять радость людям, возможно, так же важно, как и защищать наши культурные ценности».

Акрополь внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно он привлекает тысячи посетителей, большинство из которых поднимаются на 160-метровый холм пешком и бродят вокруг храмов и памятников по неровным каменным дорожкам.

Бетонные дорожки были проложены в Акрополе ещё в 1978 году. Однако со временем они разрушились, из-за чего посетители постоянно падали и получали травмы. Под новыми тропами находятся синтетические прокладки. Они защищают камни под ними. Кроме того, их можно легко убрать.

[Манолис Коррес, реставратор]:

«Одни говорят: сделай деревянным, другие – стеклянным. Но мы не можем так сделать, потому что здесь никогда не было покрытия, это всегда был просто камень. Мы твёрдо придерживаемся своего и не меняем того, что существовало».

Туристы в целом поддерживают идею с новыми дорожками.

[Виктор Мало Джувера, турист из США]:

«Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей на планете, и с имеющимися у нас технологиями не делать её доступной для людей с ограниченными возможностями, на самом деле, жестоко». [Майкл Кирк, турист из США]:

«Я по-прежнему считаю Акрополь очень красивым, потрясающим, я думаю, что это круто, что теперь все могут его увидеть. Не думаю, что он изменился, и что это вообще повредило Акрополю».

В районе достопримечательности также сделали новый лифт и поставили небольшие мототележки. В будущем там также планируют расставить таблички со шрифтом Брайля на греческом и английском языках.

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