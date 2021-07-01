Турецкий слепой изобрёл «умную» трость для людей с нарушениями зрения

Житель Турции Курсат Джейлан – с рождения слепой. Прогуливаясь по набережной в Барселоне он ориентируется с..

[Курсат Джейлан, изобретатель]:

«Когда трость обнаруживает какое-либо препятствие, она сразу передаёт ощутимый сигнал. Она вибрирует и тем самым предупреждает меня».

Житель Турции Курсат Джейлан – с рождения слепой. Прогуливаясь по набережной в Барселоне он ориентируется с помощью белой трости. Но это не просто обычная палка, а высокотехнологичное устройство, которое обнаруживает препятствия с помощью ультразвука и сообщает о них. Оно также информирует о магазинах, кафе и ресторанах, которые встречаются по пути.

Идея создать такую «умную» трость принадлежит самому Курсату. Она зародилась три года назад, когда мужчина попал в ДТП. Он выбрался из машины, но ориентироваться в пространстве ему было трудно.

Чтобы воплотить замысел, Курсат основал стартап WeWalk. Сейчас компания представляет изобретение на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

[Курсат Джейлан, изобретатель]:

«»Умная» трость WeWalk – это складное устройство. Можно развернуть его – вот так. Здесь есть датчик обнаружения препятствий, сенсорная панель, микрофон, динамик, гироскоп, а также компас, который обеспечивает более точную навигацию».

Изобретатель считает, что технологическая выставка поможет широко разрекламировать изобретение.

[Курсат Джейлан, изобретатель]:

«Мы хотим изменить мир. WeWalk – это технология, меняющая жизнь прямо сейчас. И все люди с нарушениями зрения должны узнать об этом. У них должна быть возможность пользоваться такой тростью».

Устройство также можно подключить к смартфону. Оно стоит 600 долларов и уже продаётся в 59 странах. Сейчас стартап работает с другими компаниями, включая Microsoft, над разраб

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