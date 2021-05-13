Темпы роста экономики Великобритании – быстрее, чем ожидалось

Темпы роста экономики Великобритании, пострадавшей от пандемии, в марте были выше, чем ожидалось. Такие данные в..

Темпы роста экономики Великобритании, пострадавшей от пандемии, в марте были выше, чем ожидалось. Такие данные в среду опубликовало правительство страны.

Аналитики ожидали, что ежемесячный прирост пятой по величине экономики мира составит 1,3%. Но, как оказалось, с февраля ВВП вырос на 2,1%.

Частично это вызвано повторным открытием школ, что, наряду с тестированием и вакцинацией от COVID-19, стимулировало рост активности в государственном секторе и розничной торговле. Всплеск наблюдается и в строительной отрасли, где по-прежнему действуют налоговые льготы для покупателей жилья.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак говорит, что план правительства по поддержке предприятий и оживлению экономики работает, и что уровень безработицы ниже по сравнению с США, Канадой, Францией, Испанией и Италией.

[Риши Сунак, министр финансов Великобритании]:

«Эти цифры показывают, что наша экономика явно возвращается в нормальное русло, и наш план в отношении рабочих мест работает. Сейчас, конечно, многие предприятия и семьи всё ещё переживают трудные времена, поэтому мы продолжаем поддерживать».

По данным Управления национальной статистики, за первые три месяца 2021 года, когда в стране продолжался третий «локдаун», ВВП сократился на 1,5%.

При этом по сравнению с концом 2019 года экономика Великобритании сократилась на 8,7%. Банк Англии ожидает, что к своему допандемическому объёму она вернётся к концу этого года.

Эксперты прогнозируют быстрое восстановление, поскольку страна проводит самую масштабную в Европе программу вакцинации и снимает коронавирусные ограничения.

Дальнейшее ослабление «локдауна» должно произойти на следующей неделе. А полная отмена всех мер запланирована на конец июня.

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