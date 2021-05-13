Нью-Йоркский художник прячет свои мини-картины в городе, чтобы кто-то их нашёл

Бруклинский художник Стив Вестервал любит Нью-Йорк. И он любит его настолько, что рисует мини-пейзажи города, а..

Бруклинский художник Стив Вестервал любит Нью-Йорк. И он любит его настолько, что рисует мини-пейзажи города, а потом прячет их, чтобы кто-то из местных жителей их нашёл.

Размеры полотна – 5 на 4 сантиметра. Стив обычно изображает район Гринпоинт.

[Стив Вестервал, художник]:

«Я люблю Нью-Йорк. Позже я осознал, почему я его люблю. Я люблю свой район, все любят свой район. И им нравится свой угол улицы, гастроном, станция метро и всё, что находится в их районе, их кафе. И именно поэтому я изображаю Нью-Йорк».

Стив прячет картинку в потайном месте. Затем оповещает об этом своих подписчиков и публикует фото своего произведения на фоне места, которое на нём изображено. Также он пишет подсказки, по которым можно найти его работу.

[Стив Вестервал, художник]:

«Наверное, в первую очередь, я делаю это с мыслью о человеке, который найдёт картинку. Он будет долго её искать. Может быть, он даже не поверит, что она среди листьев или в дупле, одном из моих любимых мест. И это такое особенное чувство: найти что-то спрятанное, сделанное своими руками, своего рода личное послание».

При этом он отмечает, что продавать свои мини-работы в ближайшее время не планирует.

[Стив Вестервал, художник]:

«Нужно приложить усилия и найти картинку, поэтому она бесплатная. Но именно это делает её особенной. Вы можете её получить только после охоты. Купить или заказать их нельзя. Многие просят. В выходные много людей меня просили. Но я постоянно говорю, что их нельзя заказать, и это делает их эксклюзивными и особенными».

40-летний художник начал свою кампанию около трёх лет назад. Из-за пандемии на несколько месяцев сделал паузу. Но теперь снова возобновил свою игру.

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