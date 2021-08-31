Где выращивают жасмин для знаменитых духов Chanel № 5

Шляпы с широкими полями защищают их от средиземноморского солнца. Десятки работников вручную собирают цветы жасмина. Это..

Шляпы с широкими полями защищают их от средиземноморского солнца. Десятки работников вручную собирают цветы жасмина. Это главный ингредиент аромата Chanel № 5, который в этом году отмечает свое столетие.

Духи в 1921 году создала основательница модного дома – Коко Шанель. Они стали знаменитыми отчасти благодаря Мэрилин Монро. Аромат состоит из десятков ингредиентов. Однако, как говорит главный парфюмер Chanel Оливье Польже, самый важный из них – цветы, собранные недалеко от южного французского города Грас.

[Оливье Польже, главный парфюмер в Chanel]:

«Жасмин из Граса – это, возможно, самый важный ингредиент аромата Chanel № 5. Ради него мы тяжело работаем. Было время, когда производство жасмина шло на спад и перемещалось в другие страны. Возможно, из-за строительства, возможно, по другим причинам. И поэтому в 80-х мы объединили силы с фермерским хозяйством, чтобы гарантировать качество жасмина».

В конце 80-х Chanel заключила договор с семьёй Муль на производство пяти местных сортов цветка. В то время многие фермеры региона стали продавать свои земли под элитные застройки. Местность находится недалеко от курортов Французской Ривьеры – таких, как Канны.

Чтобы обеспечить возможность расширения, компания приобрела ещё десять гектаров земли кроме 20-ти, которые уже были отведены под цветы.

Жасмин, выращенный в Грасе, имеет особый аромат. Регион стал центром цветов и ароматов в XVII веке, когда местные кожевники начали ароматизировать свои изделия.

Пандемия COVID-19 не сильно сказалась на работе фермы. Однако многие парфюмеры Chanel боялись заразиться, ведь один из симптомов коронавируса – потеря обоняния.

Короткая ссылка на эту страницу: