Бруклинский музей вернул 1300 древних артефактов Коста-Рике

Незавершённое надгробие, полуметровая керамическая ваза, фигурки людей и древние инструменты. Это артефакты из коллекции, возвращённой Бруклинским музеем Коста-Рике. Всего насчитывается 1305 экспонатов.

Они прибыли из США в конце прошлого года, но их надолго задержала таможенная служба страны. Археологи Национального музея Коста-Рики получили артефакты примерно два месяца назад. Всё это время они составляли каталог и только теперь выставляют ценности на обозрение публики.

[Даниэла Менесес, сотрудница Национального музея Коста-Рики]:

«В этой коллекции есть изделия из камня и керамики. Некоторые каменные изделия незакончены, то есть не завершился процесс их изготовления. Также есть антропоморфные скульптуры, изображающие разных существ в человеческом образе. Кроме того, мы получили такие экспонаты, как топоры и другие инструменты».

По словам учёных, артефакты вывез американский бизнесмен Минор Купер Кейт, который в конце XIX века строил в Коста-Рике железную дорогу.

[Даниэла Менесес, сотрудница Национального музея Коста-Рики]:

«Точных сведений у нас нет, но мы знаем, что из страны было вывезено примерно 16 тысяч предметов. Их доставили в США. Минор Кейт распределил их по разным музеям. Это означает, что не все попали в Бруклин».

Бруклинский музей уже во второй раз возвращает артефакты Коста-Рике. Возраст некоторых превышает 2000 лет. В музее ещё остались некоторые археологические ценности, принадлежавшие костариканцам.

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