Мужчина прыгнул с 7-метровой высоты, чтобы спасти ребёнка

2 мая житель США Онатан Бауэр шёл с 13-летней дочерью по мосту через залив Ассавоман. Они увидели, что столкнулись пять машин. Один автомобиль выбросило на дорожное ограждение, и он повис над водой.

Малышка в автокресле вылетела из машины и оказалась в воде. Онатан вспоминает: «Девочка лежала в кресле на спине и барахталась, её тело покрывала вода, голова была над поверхностью воды, на ней было розовое платье».

Мужчина хотел найти лодку, но её по близости не было. Тогда Онатан прыгнул с моста с высоты 7 метров и поплыл к малышке. «Её рот был открыт, глаза полузакрыты. Я прижал ребёнка к плечу и с силой похлопал по спине. Через несколько секунд изо рта полилась вода, потом она начала кашлять, а затем сделала глубокий вдох», – вспоминает Онатан.

Мужчина передал малышку двум спасателям. Затем пострадавшую по воздуху доставили в одну из больниц Балтимора. Через два дня её выписали, и теперь девочка находится в кругу родственников.