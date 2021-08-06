Чешую панголинов и бивни слонов на рекордные $54 млн изъяли в Нигерии

Рекордную партию контрабанды изъяли в Нигерии. Злоумышленники пытались вывезти в Азию более 17 тонн чешуи панголинов..

Рекордную партию контрабанды изъяли в Нигерии. Злоумышленники пытались вывезти в Азию более 17 тонн чешуи панголинов и почти 5 килограммов их когтей, а также 870 килограммов бивней слонов. Общая стоимость контрабанды – 54 миллиона долларов.

Правоохранители арестовали трёх подозреваемых. Они иностранцы. Также полиция разыскивает четвёртого соучастника, которого считают организатором операции.

Нигерия остаётся центром незаконной торговли дикими животными. Особенно много отсюда вывозят чешуи и мяса панголинов. В азиатских странах их применяют в традиционной медицине, поэтому они пользуются большим спросом.

В поимке контрабандистов нигерийская таможня сотрудничает с Великобританией, США и Германией, а также международными организациями.

[Хамид Ибрагим Али, сотрудник таможенной службы]:

«Вырубка лесов и уничтожение животных, особенно находящихся под угрозой, тревожит весь мир. Поэтому страны обмениваются разведданными и опытом».

По мнению экспертов, эффективной борьбе с контрабандой в Нигерии мешают незащищённые границы, свободный доступ к крупным портам и коррупция.

Более 185 тонн чешуи панголинов, по данным ООН, изъяли только за три года, с 2014 по 18-й. Ради её получения незаконные торговцы убили примерно 370 тысяч животных. Большую часть контрабанды конфисковали в Африке.

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