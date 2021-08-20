Мадрид глазами художника: мастерская Антонио Лопеса под открытым небом

Это Антонио Лопес – один из самых известных современных художников Испании. 85-летний маэстро в отличной форме..

Это Антонио Лопес – один из самых известных современных художников Испании. 85-летний маэстро в отличной форме и принялся за амбициозный проект. С июля площадь Пуэрта-дель-Соль в центре Мадрида превратилась в его мастерскую.

Шум мегаполиса, толпы любопытных туристов. Антонио невозмутимо смешивает краски. Каждый день в его распоряжении – всего 2,5 часа. Строго с 6:30 до 9 вечера. Его цель – запечатлеть культовую площадь в лучах заката.

[Антонио Лопес, художник]:

«Я выхожу на пешеходную площадь в центре Мадрида. В этом городе миллионы людей. Это нормально. Я не собираюсь жаловаться на это. Если вам тяжело рисовать в толпе, не выходите в неё. Выберите другое место. Я делаю это по собственному желанию».

Работы Лопеса называют «пронзительным реализмом». Он выпускник Королевской академии изящных искусств Сан-Фернанд, с молодости был вдохновлён Веласкесом и искусством эпохи Возрождения.

Антонио «штурмует» Пуэрта-дель-Соль с третьей попытки. Впервые пытался изобразить её 20 лет назад, затем – десять. Тогда сначала взял слишком маленький масштаб, а потом площадь начали ремонтировать.

[Антонио Лопес, художник]:

«Поэтому у меня есть ещё две или три незаконченных картины Пуэрта-дель-Соль. Надеюсь, в этот раз всё получится. Сделаю всё так, как задумал».

Антонио Лопес – национальная гордость Испании. В числе его работ – портрет испанской королевской семьи. Многие прохожие узнают художника.

[житель Мадрида]:

«Это уникальный момент. Все мы, присутствующие здесь – свидетели неповторимого момента. Антонио Лопес – живая легенда испанского искусства, в моей жизни он сыграл ключевую роль. Я очарован его искусством с детства, поэтому решил сам заняться искусством». [жительница Мадрида]:

«Он всегда мне нравился. Давно слежу за его работами на выставках. Они настолько реалистичны, прекрасны, мне очень нравится». [житель Мадрида]:

«Антонио – маэстро реалистичной живописи. Для меня это исторический момент. Я восхищаюсь его картинами, мечтал увидеть, как он пишет Гран-Виа, для меня это настоящее событие».

Пуэрта-дель-Соль – площадь в виде полумесяца, окружённая зданиями XVIII века. Самое старое из сохранившихся здесь – Дом почты. Бой часов его башни ежегодно оповещает испанцев о начале Нового года.

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