Героический поступок пса потряс хозяев

Когда супруги Байрон из Боксбурга, ЮАР, вернулись домой, то обнаружили, что 13-летняя собака Чаки мокрая. Они решили узнать, что случилось, и проверили записи с камеры видеонаблюдения.
Чаки гулял возле бассейна, затем споткнулся и упал в воду. Пёс барахтался в воде, плавая по периметру, и не мог выбраться. Короткие лапы скользили по борту бассейна.
Через несколько минут к бассейну прибежал 7-летний стаффордширский бультерьер Джесси. Он кружил по краю бассейна и несколько раз пытался схватить Чаки за холку. Но Чаки всё время выскальзывал. Через 34 минуты усилий пёс всё же вытащил маленькую собаку из бассейна. Джесси даже положил лапу на спину друга, чтобы тот не скатился в воду. Смотрите видео спасения Чаки.
После этого случая супруги решили накрывать бассейн, чтобы обезопасить своих питомцев.