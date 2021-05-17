Индийские фермеры поженили лягушек, чтобы вызвать дождь
На востоке Индии фермеры, работающие на чайных плантациях, необычным образом пытаются вызвать дождь. Они проводят свадебные..
Дата загрузки: 2021-05-17
[участница церемонии]:
«Наши предки проводили такие церемонии, но мы уже не помним все ритуалы. Однако то, что помним, выполняем по всем правилам. Мы уже давно так делаем, и у нас идут дожди».
Лягушек обмазывают киноварью и куркумой, а потом наряжают как настоящих жениха и невесту.
[житель Агарталы]:
«Этот ритуал в основном проводится на чайных плантациях, поскольку они такие большие, что невозможно искусственно орошать всю территорию. Только дождь поможет нам, а без него всё пропадёт».
После свадебного ритуала новоиспечённых молодожёнов выпустили в пруд.
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