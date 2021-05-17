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Индийские фермеры поженили лягушек, чтобы вызвать дождь

Индийские фермеры поженили лягушек, чтобы вызвать дождь

На востоке Индии фермеры, работающие на чайных плантациях, необычным образом пытаются вызвать дождь. Они проводят свадебные..

Дата загрузки: 2021-05-17

На востоке Индии фермеры, работающие на чайных плантациях, необычным образом пытаются вызвать дождь. Они проводят свадебные церемонии для лягушек. Таким образом индийцы надеются задобрить божеств, отвечающих за выпадание осадков.

[участница церемонии]:
«Наши предки проводили такие церемонии, но мы уже не помним все ритуалы. Однако то, что помним, выполняем по всем правилам. Мы уже давно так делаем, и у нас идут дожди».

Лягушек обмазывают киноварью и куркумой, а потом наряжают как настоящих жениха и невесту.

[житель Агарталы]:
«Этот ритуал в основном проводится на чайных плантациях, поскольку они такие большие, что невозможно искусственно орошать всю территорию. Только дождь поможет нам, а без него всё пропадёт».

После свадебного ритуала новоиспечённых молодожёнов выпустили в пруд.
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