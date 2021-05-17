Мексиканские учёные открыли новый вид динозавров с гребнем

Мексиканские палеонтологи открыли новый вид динозавров с гребнем на голове, которые относятся к роду паразауролофов. Они..

Мексиканские палеонтологи открыли новый вид динозавров с гребнем на голове, которые относятся к роду паразауролофов. Они жили более 70 миллионов лет назад. Возраст найденных окаменелостей – 72 миллиона лет. Их обнаружили в 2013 году в штате Коауила.

Новый вид получил название «Тлатолофус галорум».

[Фелиса Агулар, палеонтолог]:

«Новый вид «Тлатолофус галорум» принадлежит к группе динозавров, известных, как утконосые. У них были носы в форме утиного клюва. Это крупные травоядные ящеры. Считается, что их тело было незащищено от хищников. Но у них были другие стратегии для защиты – острое обоняние и умение быстро бегать».

Палеонтологи при раскопках сначала нашли хвост, потом фрагменты костей передней части тела. Позже они обнаружили нижнюю и верхнюю челюсти, нёбо, часть черепа, где находился мозг, а также – гребень длиной один метр 30 сантиметров.

Учёные предполагают, что паразауролофы могли передвигаться как на двух, так и на четырёх ногах.

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