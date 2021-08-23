На высочайшем пике Гренландии впервые пошёл дождь

На высочайшем пике Гренландии в последние дни выпал не снег. Здесь впервые за всю историю наблюдений..

На высочайшем пике Гренландии в последние дни выпал не снег. Здесь впервые за всю историю наблюдений пошёл дождь.

Высота пика составляет 3200 метров. Вода лилась по его склонам несколько часов. И как показали измерения Национального центра данных США по снегу и льду, девять часов температура воздуха там была выше нуля.

[Уолт Мейер, исследователь]:

«У нас есть атмосферные данные. Из них мы можем сделать вывод, что дождя не было с тех пор, как эти записи начали вести в 1950 году. Так что это уникальная ситуация».

В целом дожди шли три дня. За это время на крупнейший остров мира выпало семь миллиардов тонн воды. Это также рекордный объём с начала наблюдений.

Учёные говорят, что из-за потепления лёд тает активнее, чем раньше. Так, 15 августа это происходило в семь раз быстрее среднего показателя для середины месяца.

[Уолт Мейер, исследователь]:

«Если температура повысится на пару градусов в средних широтах, вы, возможно, этого даже не заметите. Но если она поднимется с минусовой до плюсовой в регионе Северного Ледовитого океана, то это будет большое дело. Это разница между катанием на коньках и плаванием».

Ранее в июле в Гренландии также произошло масштабное таяние льда. Воды, которая образовалась, хватило бы, чтобы покрыть 5-сантиметровым слоем территорию размером с две Австрии.

Короткая ссылка на эту страницу: