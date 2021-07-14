В Московском зоопарке медведи спасаются от жары, купаясь в бассейнах

Жара в Москве заставила работников местного зоопарка придумывать для зверей способы охлаждения. Да и сами питомцы..

Жара в Москве заставила работников местного зоопарка придумывать для зверей способы охлаждения. Да и сами питомцы тоже проявляют креативность.

Например, одна из панд придумала себе забаву: гонять мячи в водоёме. Другая же в это время устроилась в теньке и поглощает свою любимую еду – бамбук. Обе выглядят вполне довольными.

Здесь им установили водные распылители. Кроме этого сотрудники зоопарка следят, чтобы бамбуковые мишки долго не находись на улице.

Панды Жуи и Дин-Дин появились в Московском зоопарке два года назад.

Китай передал их на 15 лет. К их приезду вольерный комплекс полностью переоборудовали: создали водоёмы и места для отдыха.

Белым медведям тоже приходится спасаться от зноя. Самый лучший способ, конечно, – поплавать в бассейне с прохладной водой.

В общей сложности в зоопарке обитает три северных мишки. Один из них здесь родился. Остальных попали сюда медвежатами, потеряв родителей в дикой природе.

Помимо водоёмов здесь есть и специальная установка, из которой в жаркие летние дни идёт снег.

Наконец, животным предлагают и особое угощение – ледяные торты с морковью и яблоками.

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