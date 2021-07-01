Аномальная жара в Канаде: 480 жертв за 5 дней

В Канаде не прекращается аномальная жара. За последнюю неделю в Литтоне в центральной части Британской Колумбии..

В Канаде не прекращается аномальная жара. За последнюю неделю в Литтоне в центральной части Британской Колумбии зафиксировали три температурных рекорда. В воскресенье воздух прогрелся до 46,6 градуса, в понедельник – почти до 48, а во вторник – до 49,6 градуса.

До этого самой высокой температурой для Канады считался рекорд 1937 года. Тогда в Саскачеване столбик термометра поднялся до 45 градусов по Цельсию.

Полиция Британской Колумбии сообщает, что за пять дней аномальной жары в провинции зафиксировано более 480 случаев внезапной смерти и это ещё не окончательные цифры. Средний показатель для такого периода – чуть более 150 умерших. Власти предполагают, что именно жара стала причиной такого резкого скачка смертности.

На фоне жары резко вырос спрос на кондиционеры.

[Риан Уандлер, сотрудник компании Knight Plumbing and Heating]:

«Кондиционеров покупают в четыре раза больше, чем обычно. В июне обычно нет такого спроса. Сильная жара наступает только в июле или августе».

Власти закрыли местные школы и университеты. Также в провинции выросло потребление электроэнергии.

Экстремальная погода уничтожает и сельскохозяйственные посевы. При этом Канада – один из крупнейших в мире производителей пшеницы и рапса.

[Линн Джейкобсон, глава Сельскохозяйственной федерации Альберты]:

«В долгосрочной перспективе это означает, что объём урожая не достигнет среднего показателя. Возможно, он будет даже намного ниже».

Синоптики прогнозируют, что опасная жара продержится до конца недели. Волна горячего воздуха также накрыла северо-запад США.

Короткая ссылка на эту страницу: