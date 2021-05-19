В Индии ищут 80 нефтяников с баржи, перевернувшейся из-за циклона

Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию по спасению нефтяников, застрявших в море из-за циклона «Туактае». Одна..

Военно-морские силы Индии провели масштабную операцию по спасению нефтяников, застрявших в море из-за циклона «Туактае». Одна баржа перевернулась. На её борту находился 81 человек. Их поиски продолжаются.

Ещё одна баржа дрейфовала примерно в 70 километрах от Мумбаи. Удалось спасти 137 человек, включая членов экипажа.

В спасательной операции участвовали военные корабли и вертолёты. Эвакуации мешали сильный ветер и волны высотой до семи с половиной метров.

[спасённый нефтяник]:

«Мы потеряли всякую надежду остаться в живых. Даже не думали, что нас спасут. Машинное отделение судна наполнилось водой, и мы откачивали её всю ночь». [спасённый нефтяник]:

«Все ждали смерти. Циклон был очень сильным. Не следовало оставлять там баржу».

Также береговая охрана спасла двух человек, работавших на маяке Венгурла, который вышел из строя из-за ураганных ветров.

Кроме того, военные эвакуировали около сотни работников буровой установки.

Мощный циклон «Туактае» обрушился на запад Индии 17 мая. Он сформировался в Аравийском море. Когда циклон перешёл на сушу, скорость ветра достигала 165 километров в час.

Стихия унесла жизни не менее 38 человек. Ветром повалило тысячи деревьев и столбов электропередачи, также повреждены тысячи домов. Более 200 тысяч человек были эвакуированы.

Циклон «Туактае» стал сильнейшим в регионе за последние 20 лет. Сейчас он ослаб, но синоптики предупреждают, что в некоторых районах штата Гуджарат продолжат идти ливни, а скорость ветра может достигать 125 километров в час.

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