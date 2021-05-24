Французский велосипедист-долгожитель и рекордсмен умер в возрасте 109 лет
Во Франции в возрасте 109 лет скончался велосипедист-рекордсмен Робер Маршан. Он умер в доме престарелых в..
Дата загрузки: 2021-05-25
Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года на севере Франции. Он пережил две мировые войны. Причём во время второй ему пришлось воевать, и он даже попал в плен.
Француз впервые сел на велосипед в 14 лет, но серьёзно увлёкся велоспортом в 67. Первый рекорд Маршан установил в 100 лет, проехав 100 километров за 4 часа 27 секунд. В 102 года он за час преодолел 27 километров, а в 105 лет за это же время проехал 22 с половиной километра. Всё это рекорды в его возрастной категории.
В 106 лет велосипедист-долгожитель по совету врачей завершил спортивную карьеру. Однако с велотреком не расстался и продолжал кататься в своё удовольствие.
Дедушка считал, что сумел сохранить хорошую физическую форму благодаря постоянным занятиям спортом. Он также ел много фруктов и овощей, не курил и почти не употреблял крепких напитков.
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