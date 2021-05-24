Французский велосипедист-долгожитель и рекордсмен умер в возрасте 109 лет

Во Франции в возрасте 109 лет скончался велосипедист-рекордсмен Робер Маршан. Он умер в доме престарелых в..

Во Франции в возрасте 109 лет скончался велосипедист-рекордсмен Робер Маршан. Он умер в доме престарелых в городке Митри-Мори недалеко от Парижа. Причины смерти пока не сообщают.

Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года на севере Франции. Он пережил две мировые войны. Причём во время второй ему пришлось воевать, и он даже попал в плен.

Француз впервые сел на велосипед в 14 лет, но серьёзно увлёкся велоспортом в 67. Первый рекорд Маршан установил в 100 лет, проехав 100 километров за 4 часа 27 секунд. В 102 года он за час преодолел 27 километров, а в 105 лет за это же время проехал 22 с половиной километра. Всё это рекорды в его возрастной категории.

В 106 лет велосипедист-долгожитель по совету врачей завершил спортивную карьеру. Однако с велотреком не расстался и продолжал кататься в своё удовольствие.

Дедушка считал, что сумел сохранить хорошую физическую форму благодаря постоянным занятиям спортом. Он также ел много фруктов и овощей, не курил и почти не употреблял крепких напитков.

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