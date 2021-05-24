В Нью-Йорке появился новый парк с захватывающим видом

В Нью-Йорке появился новый парк. «Маленький остров» открыли на реке Гудзон в районе Манхэттена под названием..

В Нью-Йорке появился новый парк. «Маленький остров» открыли на реке Гудзон в районе Манхэттена под названием Верхний Вест-Сайд.

В период расцвета морских путешествий Вест-Сайд был шумным портом. За десятилетия он пришёл в запустение. Теперь же полностью преобразился.

[Селин Армстронг, менеджер проекта]:«Это парковый оазис площадью более 10 тысяч квадратных метров. Он включает несколько площадок для выступлений, несколько дорожек для прогулок, которые вы можете исследовать и на которых можете заблудиться и вдохновиться. Это очаровательная жемчужина на окраине Манхэттена».

Работы по обустройству парка вели семь лет. Он открылся с задержкой частично из-за пандемии. Также долго не могли собрать средства. Помогло пожертвование со стороны медиамагната и миллиардера Барри Диллера.

[Джулия Клаус, продюсер]:«Нью-Йорк начинает оживать после пандемии и перед летом. Мы действительно рады предложить новое место для связи с искусством и природой, новое место для передышки, для удивления и восторга».

Парк также включает амфитеатр на 687 мест с захватывающими видами на закат и реку. Число посетителей будут ограничивать, чтобы не было большого скопления людей.

[посетитель парка]:«Вид прекрасный. Всем стоит сюда прийти. Тут так расслабляешься. При том, что это в городе. Прекрасно. Мы из Майями, но мне здесь спокойнее, чем там». [посетительница парка]:«Я счастлива, эмоции переполняют. Я вижу, что люди улыбаются и ходят без масок. Это удивительный день».

Семья Диллер также планирует в течение 20 лет оплачивать работы по уходу за новым парком.

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