В Нью-Йорке появился новый парк с захватывающим видом
В Нью-Йорке появился новый парк. «Маленький остров» открыли на реке Гудзон в районе Манхэттена под названием..
Дата загрузки: 2021-05-25
В период расцвета морских путешествий Вест-Сайд был шумным портом. За десятилетия он пришёл в запустение. Теперь же полностью преобразился.[Селин Армстронг, менеджер проекта]:
«Это парковый оазис площадью более 10 тысяч квадратных метров. Он включает несколько площадок для выступлений, несколько дорожек для прогулок, которые вы можете исследовать и на которых можете заблудиться и вдохновиться. Это очаровательная жемчужина на окраине Манхэттена».
Работы по обустройству парка вели семь лет. Он открылся с задержкой частично из-за пандемии. Также долго не могли собрать средства. Помогло пожертвование со стороны медиамагната и миллиардера Барри Диллера.[Джулия Клаус, продюсер]:
«Нью-Йорк начинает оживать после пандемии и перед летом. Мы действительно рады предложить новое место для связи с искусством и природой, новое место для передышки, для удивления и восторга».
Парк также включает амфитеатр на 687 мест с захватывающими видами на закат и реку. Число посетителей будут ограничивать, чтобы не было большого скопления людей.[посетитель парка]:
«Вид прекрасный. Всем стоит сюда прийти. Тут так расслабляешься. При том, что это в городе. Прекрасно. Мы из Майями, но мне здесь спокойнее, чем там». [посетительница парка]:
«Я счастлива, эмоции переполняют. Я вижу, что люди улыбаются и ходят без масок. Это удивительный день».
Семья Диллер также планирует в течение 20 лет оплачивать работы по уходу за новым парком.
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