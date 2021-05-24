Пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» ушёл с молотка за рекордные $29,2 млн

На аукционе Christie's в Гонконге за рекордную цену продали пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» весом 15,81 карата. Анонимный..

На аукционе Christie’s в Гонконге за рекордную цену продали пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» весом 15,81 карата. Анонимный покупатель, торговавшийся по телефону, предложил цену в 25 миллионов долларов США и выиграл аукцион. Вместе с комиссией цена составила 29 миллионов 200 тысяч долларов.

Аукционисты рассчитывали продать бриллиант за сумму от 22 до 38 миллионов долларов.

[Илэйн Кхуок, аукционист]:

«Бриллиант «Сакура» – фантазийный пурпурно-розовый бриллиант. Он крупнейший из всех, которые когда-либо появлялись на аукционе. Продавать его было легко, и за него активно конкурировали. Претендентов было двое».

По словам аукционистов, специалисты признали камень безупречным, что большая редкость для розовых бриллиантов. К тому же менее 10% бриллиантов такого оттенка весят более 0,2 карата.

Предыдущий ценовой рекорд принадлежит драгоценному камню под названием «Призрак розы». Его сделали из алмаза, добытого в Якутии. Бриллиант продали в ноябре прошлого года за 26,6 миллиона долларов на торгах дома Sotheby’s в Женеве.

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