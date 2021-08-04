ООН: 100 000 детей могут умереть от голода в эфиопском регионе Тыграй

Более 100 тысяч детей могут умереть от голода в ближайший год в эфиопском регионе Тыграй. Об..

Более 100 тысяч детей могут умереть от голода в ближайший год в эфиопском регионе Тыграй. Об этом сообщает ООН. Кризис начался из-за боёв, которые продолжаются с ноября прошлого года. Уже сейчас от недоедания в Тыграе страдает пять миллионов 200 тысяч человек, 400 тысяч – на грани голода.

ООН заявляет, что в Тыграй ежедневно требуется поставлять 100 грузовиков продовольствия. Только так можно будет предотвратить массовый голод. Для сравнения, за весь последний месяц приехали только 50 грузовиков.

Недавно сотрудники гуманитарных организаций смогли добраться до районов, в которые раньше не могли попасть из-за боевых действий. Они говорят, что ситуация там плачевная.

[Марикси Меркадо, пресс-секретарь ЮНИСЕФ]:

«Десятки тысяч людей покинули свои дома. Продовольственные магазины были разграблены. Без достаточной гуманитарной помощи недоедание среди детей превысит и без того тревожный уровень. Уязвимое население окажется на грани голодной смерти».

Во время вооружённого конфликта детей, страдающих от недоедания, стало в два раза больше. Ежемесячно в больницы поступает 4000 таких пациентов. При этом у сотрудников ЮНИСЕФ вскоре закончатся средства для оказания им помощи.

Боевые действия начались в регионе в середине сезона сбора урожая. В итоге большую его часть сожгли или разграбили. Ранее четверть посевов уничтожила саранча.

Бои продолжаются между правительством страны и бывшей правящей партией региона «Народный фронт освобождения Тыграй». Она выросла из повстанческого движения коммунистов-сепаратистов.

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