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Люди со всего мира поминают в Нью-Йорке погибших 11 сентября

Люди со всего мира поминают в Нью-Йорке погибших 11 сентября

Через 20 лет после терактов 11 сентября на месте башен-близнецов в Нью-Йорке вспоминают погибших. В 2001..

Дата загрузки: 2021-09-13

Через 20 лет после терактов 11 сентября на месте башен-близнецов в Нью-Йорке вспоминают погибших. В 2001 году угнанные террористами самолёты врезались в небоскрёбы Всемирного торгового центра, а также в Пентагон. Ещё один самолёт упал в поле в Пенсильвании.

Родственники и друзья жертв по-очереди зачитывают их имена. В общей сложности погибших – 2977.

[американка]:
«Очень трогательно. Обычно в городе шумно, но здесь все ведут себя тихо. Торжественная атмосфера. Я просто хотела посмотреть, как все чествуют этот день и поминают погибших людей. И я подумала, что раз уж я здесь на 20-летие, то тоже поучаствую».

[американка]:
«Это полностью изменило нашу жизнь. Мой брат – пожарный. Он был здесь три месяца. Потом заболел раком, и его жизнь больше не та. Эмоции накрывают. Я плачу с шести утра. Только жители Нью-Йорка могут понять, что произошло в тот день. Никто другой. В тот день я была в церкви, молилась за всех. Мой двоюродный брат потерял жену. Многие друзья потеряли друзей. Это очень печально».

[американец]:
«Я приехал сюда, чтобы просто отдать дань уважения и вспомнить тех, кто потерял жизнь, кто потерял членов семьи, первых спасателей и военных. Я сам 21 год служил во флоте. Так что просто приехал помянуть людей».

А этот турист приехал из Аргентины.

[турист из Аргентины]:
«Чувства разные. Никому не нравится, что здесь случилось. Жертвы были со всего мира. Но это также объединило людей. Здесь много добра и много скорби».

Памятные мероприятия здесь проходят каждый год.
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