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Взрыв на шахте в Колумбии: 12 погибших

Взрыв на шахте в Колумбии: 12 погибших

Трагедия на угольной шахте в Колумбии. Там произошёл взрыв. Погибло 12 горняков. На месте работают спасатели...

Дата загрузки: 2021-08-25

Трагедия на угольной шахте в Колумбии. Там произошёл взрыв. Погибло 12 горняков.

На месте работают спасатели.

[Энри Баррейра, мэр Топаги]:
«К сожалению, похоже, шахтёры погибли в этом инциденте. Их ещё нужно найти. Они на глубине 500 метров. В результате взрыва шахта обрушилась. Процесс извлечения тел будет долгим».

Угольная шахта находится в городе Топага в департаменте Бояка в центральной части страны. Как сообщают местные СМИ, взорвался метан.

[Хосе Сальвадор, отец погибшего шахтёра]:
«Не хочу думать о моменте взрыва. Я потерял сына. Пришёл домой – а его нет. Когда мне сказали, что шахта взорвалась, я знал, что там были скорые. Мой сын утром, как и все, просто ушёл на работу».

За прошлый год при различных трагических обстоятельствах на колумбийских шахтах погиб 171 человек.
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