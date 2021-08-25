Взрыв на шахте в Колумбии: 12 погибших
Трагедия на угольной шахте в Колумбии. Там произошёл взрыв. Погибло 12 горняков. На месте работают спасатели...
Дата загрузки: 2021-08-25
Трагедия на угольной шахте в Колумбии. Там произошёл взрыв. Погибло 12 горняков.
На месте работают спасатели.
[Энри Баррейра, мэр Топаги]:
«К сожалению, похоже, шахтёры погибли в этом инциденте. Их ещё нужно найти. Они на глубине 500 метров. В результате взрыва шахта обрушилась. Процесс извлечения тел будет долгим».
Угольная шахта находится в городе Топага в департаменте Бояка в центральной части страны. Как сообщают местные СМИ, взорвался метан.
[Хосе Сальвадор, отец погибшего шахтёра]:
«Не хочу думать о моменте взрыва. Я потерял сына. Пришёл домой – а его нет. Когда мне сказали, что шахта взорвалась, я знал, что там были скорые. Мой сын утром, как и все, просто ушёл на работу».
За прошлый год при различных трагических обстоятельствах на колумбийских шахтах погиб 171 человек.
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