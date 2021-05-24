Заготовка торфа в Ирландии: можно ли спасти древнюю традицию

Рельеф Ирландии по форме напоминает блюдце: с горами по краям и равниной в центре, состоящей в..

Рельеф Ирландии по форме напоминает блюдце: с горами по краям и равниной в центре, состоящей в основном из торфяных болот.

В районах, где часто шли дожди, а вода впитывалась плохо, болота формировались тысячелетиями. И тысячелетиями местные жители использовали богатую углеводородом почву для удобрения участков и отопления.

С 80-х годов прошлого века заготовка торфа началась в промышленных масштабах. После этого в стране построили три тепловых станции, работающих на торфе.

Впрочем, теперь власти хотят прекратить эту практику, пытаясь сделать экономику более экологичной. Станции планируют закрыть к 2030 году.

В то время как многие поддерживают запрет на масштабную добычу торфа, более мелкие производители опасаются, что древнее ремесло будет потеряно навсегда.

[Пэт Мирлиан, заготовитель торфа]:«Небольшая машина для резки почвы просто сохранит наследие и культуру, поэтому я не вижу в этом проблемы. Думаю, это очень важно для будущих поколений».

Экологи говорят, что торфяники – это среда жизни огромного числа видов животных и растений.

[Тристам Уайт, эколог]:«Здесь живёт очень много видов птиц, бабочек и насекомых, которых вы больше нигде не встретите. Например, бабочка сенница болотная обитает только в верховых болотах Ирландии. Ящерицы и земноводные, лягушки и тритоны в своём выживании нуждаются в торфяниках».

Болота играют ключевую роль в регулировании водных путей. Экологи предупреждают, что их исчезновение может вызвать наводнения и другие проблемы.

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