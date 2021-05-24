Заготовка торфа в Ирландии: можно ли спасти древнюю традицию
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Дата загрузки: 2021-05-25
В районах, где часто шли дожди, а вода впитывалась плохо, болота формировались тысячелетиями. И тысячелетиями местные жители использовали богатую углеводородом почву для удобрения участков и отопления.
С 80-х годов прошлого века заготовка торфа началась в промышленных масштабах. После этого в стране построили три тепловых станции, работающих на торфе.
Впрочем, теперь власти хотят прекратить эту практику, пытаясь сделать экономику более экологичной. Станции планируют закрыть к 2030 году.
В то время как многие поддерживают запрет на масштабную добычу торфа, более мелкие производители опасаются, что древнее ремесло будет потеряно навсегда.[Пэт Мирлиан, заготовитель торфа]:
«Небольшая машина для резки почвы просто сохранит наследие и культуру, поэтому я не вижу в этом проблемы. Думаю, это очень важно для будущих поколений».
Экологи говорят, что торфяники – это среда жизни огромного числа видов животных и растений.[Тристам Уайт, эколог]:
«Здесь живёт очень много видов птиц, бабочек и насекомых, которых вы больше нигде не встретите. Например, бабочка сенница болотная обитает только в верховых болотах Ирландии. Ящерицы и земноводные, лягушки и тритоны в своём выживании нуждаются в торфяниках».
Болота играют ключевую роль в регулировании водных путей. Экологи предупреждают, что их исчезновение может вызвать наводнения и другие проблемы.
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