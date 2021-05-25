Сотни венецианских гондол поучаствовали в регате «Вогалонга»

Пятьсот венецианских гондол поучаствовали в популярной регате «Вогалонга». Обычно она привлекает в Венецию гребцов со всего..

Пятьсот венецианских гондол поучаствовали в популярной регате «Вогалонга». Обычно она привлекает в Венецию гребцов со всего мира. Но в этом году здесь в основном итальянцы.

Правила тоже немного изменились. Участвовать могут только традиционные венецианские лодки. Раньше выступали на гребных лодках разных типов. Количество судов доходило до 2000.

Маршрут тоже сократили с 30 до 20 километров. Зрителей немного. Те, кто собрался вдоль каналов, поддерживают гребцов аплодисментами. Впрочем, победителей в регате не будет. Это не соревнование, а просто зрелищное событие.

В прошлом году из-за пандемии регату не проводили. Возобновление мероприятия для жителей Венеции очень важно. Этой весной город отпраздновал 1600-летие со дня основания.

Регата «Вогалонга» впервые прошла в 1974 году. Изначально организаторы хотели возродить венецианские традиции, а также защитить город от моторных судов, которые нагоняют большие волны. Теперь это просто зрелищный праздник, позволяющий полюбоваться традиционными лодками.

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