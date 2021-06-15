Пекинес Васаби стал лучшей собакой Америки в 2021 году

Пекинес по кличке Васаби невозмутимо позирует на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг. После победы в 145-м Вестминстерском дог-шоу..

Пекинес по кличке Васаби невозмутимо позирует на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг. После победы в 145-м Вестминстерском дог-шоу он стал лучшей собакой Америки.

Владелец Дэвид Фицпатрик не ждал такого успеха, но и не удивлён.

[Дэвид Фицпатрик, владелец пекинеса]:

«(Васаби) хладнокровен и спокоен. Пекинесы уравновешены, у них поистине королевский нрав. Но, выходя на ринг, он знает, как себя вести».

Васаби – пятый пекинес, победивший на Вестминстерской выставке собак.

[Гейл Миллер Бишер, директор Вестминстерского клуба собаководов]:

«Это очень интересно, потому что его владелец Дэвид Фицпатрик, который также и заводчик, и хендлер, второй раз побеждает с пекинесом. Дедушка Васаби был лучшим на дог-шоу в 2012 году. Его звали Малахи».

В этом году выставку перенесли из Нью-Йорка в поместье Линдхерст в Тарритауне. Соревнования прошли в семи категориях: подружейные, гончие, пастушьи, служебные, терьеры, комнатно-декоративные и неспортивные собаки. Потом финалисты состязались за звание лучшего из лучших. В конкурсе участвовали 2500 собак.

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