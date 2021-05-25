Шляпу Индианы Джонса и очки Гарри Поттера продадут на аукционе

Шляпа Индианы Джонса и очки Гарри Поттера уйдут с молотка в магазине Prop Store в калифорнийской..

Шляпа Индианы Джонса и очки Гарри Поттера уйдут с молотка в магазине Prop Store в калифорнийской Санта-Кларите. Вместе с ними на торги выставят более 1200 памятных вещей из фильмов и телесериалов.

Аукцион будет крупнейшим в своём роде. Ожидают повышенного интереса со стороны коллекционеров.

[Мэтт Труэкс, сотрудник Prop Store]:

«Один из самых интересных лотов на нашем аукционе – оригинальная шляпа-федора Индианы Джонса, которую Харрисон Форд носил во втором фильме «Индиана Джонс и Храм Судьбы». Её оценивают в сумму от 250 до 300 тысяч долларов».

Участники торгов смогут просматривать полный каталог предметов, выставленных на аукцион через онлайн-платформу Prop Store. Покупки можно будет делать онлайн и по телефону.

Среди сотен предметов коллекционеры найдут памятные вещи из таких фильмов, как «Терминатор 2: Судный день», «Бэтмен», «Эльф», «Лучший стрелок», «Маппеты» и многие другие.

Среди самых востребованных лотов – палочка и очки Гарри Поттера, которые Дэниел Рэдклифф носил во время съёмок фильма «Гарри Поттер и Дары смерти».

[Мэтт Труэкс, сотрудник Prop Store]:

«Впервые архив Warner Brothers выставил на аукцион палочку и очки Гарри Поттера. Интересно также то, что выручка от продажи этих двух предметов полностью пойдёт на благотворительность. Каждый из предметов оценивают в 30-50 тысяч долларов».

Впрочем, в магазине реквизитов есть предметы на любой бюджет.

[Мэтт Труэкс, сотрудник Prop Store]:

«У нас есть что-то для каждого ценового диапазона: от сотен тысяч до нескольких сотен».

Аукцион продлится три дня: с 29 июня по 1 июля. Общую стоимость лотов оценивают более чем в шесть миллионов 100 тысяч долларов.

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