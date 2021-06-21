Бразилия преодолела печальный рубеж в 500 тысяч умерших от COVID-19

500 красных роз появились на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Они символизируют печальный рубеж, который во время..

500 красных роз появились на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Они символизируют печальный рубеж, который во время пандемии преодолела Бразилия. Она стала второй страной после США, где от COVID-19 скончалось более полумиллиона человек.

Розы на пляже разместили волонтёры. Они также подготовили плакаты с именами умерших.

Между тем в Бразилии продолжается массовая вакцинация населения. Прививать уже начали и жителей острова Пакета. Он находится в заливе Гуанабара в 15 километрах от Рио. Пакета – излюбленное место отдыха горожан. Они приезжают сюда на выходные.

Власти Рио-де-Жанейро проводят иммунизацию в партнёрстве с Фондом Освалду Круса. Вакцину используют компании AztraZeneca. К сентябрю 3500 жителей острова должны получить две дозы препарата. Также фонд оценит эффективность вакцины уже после первой дозы.

[Нисия Триндади, президент Фонда Освалду Круса]:

«Вакцинация – это всегда волнующий процесс, особенно, когда думаешь о важности исследований, которые оценивают степень защиты вакцины».

В Бразилии ежедневно регистрируют от 40 до 90 тысяч заражённых коронавирусом. В общей сложности выявлено примерно 18 миллионов случаев COVID-19.

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