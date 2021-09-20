«Божественную комедию» Данте переложили в 3D-анимацию

Рай, ад и чистилище. Эту 3D-анимацию посвятили «Божественной комедии» Данте Алигьери. 14 сентября исполнилось 700 лет..

Рай, ад и чистилище. Эту 3D-анимацию посвятили «Божественной комедии» Данте Алигьери. 14 сентября исполнилось 700 лет со дня смерти известного итальянского поэта, писателя и философа.

Теперь в капелле Пацци во Флоренции можно буквально с головой окунуться в знаменитую поэму.

Сами изображения в фильме тоже исторические. Это 135 гравюр, созданных Гюставом Доре в XIX столетии.

[Лючия Батталья Риччи, историк]:

«Это история искупления, пути от зла к добру. Это опыт мужчины, который противостоит падению в жизни и совершенствуется через страдания. Он также познаёт высшее видение Бога».

Данте Алигьери умер в ночь с 13 на 14 сентября 1321 года. В то время он скитался после того, как его изгнали из родной Флоренции. Слава к его творчеству пришла вскоре после его смерти.

[Фелис Лимосани, автор проекта]:

«Благодаря своему изгнанию Данте удалось создать самые важные стихи из всех, любовную историю, которая до сих пор актуальна».

Анимация проносит через все части поэмы. Она также затрагивает вопросы религии, морали, политики и общества, о которых говорил Данте Алигьери.

К 700-летней годовщине смерти писателя мероприятия запланировали по всей Италии.

Короткая ссылка на эту страницу: