Игра на диджериду помогает австралийским пациентам быстрее выздоравливать
Этот традиционный австралийский инструмент диджериду на время заменил шум больничной аппаратуры. 14-летний Купер после ДТП провёл..
Дата загрузки: 2021-05-26
«Потребовалось более месяца, чтобы на его лице опять появилась улыбка». [Купер, пациент больницы]:
«Классно, мне очень понравилось».
Звуки диджериду маленькие пациенты больницы австралийской Канберры будут слушать ещё несколько месяцев.
Такие концерты призваны успокоить детей и помочь им быстрее пойти на поправку.[Рой Петерсон, исполнитель музыки на диджериду]:
«Меня она излечивает. Она помогает мне излечивать других».
Основала проект бывший директор этой больницы.[Тина Брачер, бывший директор больницы]:
«Спокойные и нежные звуки диджериду действительно успокаивают пациентов и их встревоженных родственников».
Диджериду – один из старейших духовых инструментов в мире. Он тесно вплетён в мифологию австралийских аборигенов. С помощью него шаманы входят в транс.
Уникальность его состоит в том, что он обычно звучит на одной ноте, но при этом у него огромный диапазон тембра, который можно сравнить только с человеческим голосом.
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