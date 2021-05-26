Игра на диджериду помогает австралийским пациентам быстрее выздоравливать

Этот традиционный австралийский инструмент диджериду на время заменил шум больничной аппаратуры. 14-летний Купер после ДТП провёл..

Этот традиционный австралийский инструмент диджериду на время заменил шум больничной аппаратуры. 14-летний Купер после ДТП провёл в больнице уже несколько недель с переломами ноги и таза. Для него и его родителей этот мини-концерт стал настоящей отдушиной. [отец Купера]:«Потребовалось более месяца, чтобы на его лице опять появилась улыбка». [Купер, пациент больницы]:«Классно, мне очень понравилось».

Звуки диджериду маленькие пациенты больницы австралийской Канберры будут слушать ещё несколько месяцев.

Такие концерты призваны успокоить детей и помочь им быстрее пойти на поправку.

[Рой Петерсон, исполнитель музыки на диджериду]:«Меня она излечивает. Она помогает мне излечивать других».

Основала проект бывший директор этой больницы.

[Тина Брачер, бывший директор больницы]:«Спокойные и нежные звуки диджериду действительно успокаивают пациентов и их встревоженных родственников».

Диджериду – один из старейших духовых инструментов в мире. Он тесно вплетён в мифологию австралийских аборигенов. С помощью него шаманы входят в транс.

Уникальность его состоит в том, что он обычно звучит на одной ноте, но при этом у него огромный диапазон тембра, который можно сравнить только с человеческим голосом.

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