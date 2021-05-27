Почему коронавирусные пациенты в Индии массово заболевают чёрным грибком

В глобальной битве против коронавируса в Индии появилась новая угроза – чёрный грибок. Это редкое грибковое..

В глобальной битве против коронавируса в Индии появилась новая угроза – чёрный грибок.

Это редкое грибковое заболевание распространяется среди коронавирусных пациентов по всей стране.

По-научному он называется мукормикоз. Заболевание может вызывать помутнение или двоение в глазах, боль в груди, кашель с кровью и затруднение дыхания.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, уровень смертности от чёрного грибка составляет 54%.

Для сравнения: COVID-19 имеет уровень смертности в районе 2-3%.

Чёрный грибок не заразен, поэтому не может распространяться при контакте между людьми или животными. Но он передаётся через споры грибов, которые есть в воздухе или окружающей среде.

Эксперты говорят, что вспышку мукормикоза могут вызвать антисанитарные условия и чрезмерное употребление определённых лекарств, которые подавляют иммунную систему. Заболевание также тесно связано с диабетом.

[Рандип Гулерия, профессор медицины]:

«Диабет вместе с COVID-19 могут быть предпосылкой к развитию мукормикоза. Ещё одной причиной может быть использование стероидов».

В стране уже зарегистрировали более 7250 случаев мукормикоза. В основном, заболели пациенты с COVID-19.

Министерство здравоохранения Индии объявило, что планирует привлекать частные компании к производству лекарств от чёрного грибка.

При этом больницы страны уже и так работают на пределе возможностей, поскольку Индия занимает второе место в мире по числу случаев COVID.

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