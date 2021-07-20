Арендовать одежду класса люкс на 14 дней: новая услуга в Великобритании

Дизайнерское платье из роскошного лондонского универмага Harrods может стоить сотни и даже тысячи фунтов стерлингов. Но..

Дизайнерское платье из роскошного лондонского универмага Harrods может стоить сотни и даже тысячи фунтов стерлингов.

Но теперь его можно взять напрокат всего за 10% от стоимости.

Новую услугу предлагает платформа по аренде одежды класса люкс под названием «Мой гардероб HQ». Она уже заработала себе имя в Великобритании.

Так, жена премьер-министра Бориса Джонсона заказывала себе там одежду на недавний саммит «Большой семёрки».

[Джейн Шепердсон, директор платформы]:

«Вы можете взять напрокат платье, которое стоит тысячи фунтов, за 40-50 фунтов в день. Это самая удивительная возможность».

Прокат может длиться от четырёх до 14 дней. Владелица платформы говорит, что, чем больше люди будут арендовать вещи, тем меньше их окажется на свалке.

А Линдси Мейсон, будучи в положении, поняла, что очень часто одежду выбрасывают после беременности. Позже она основала стартап Creators для беременных и молодых мам.

[Линдси Мейсон, основательница стартапа]:

«Мы даём женщинам возможность арендовать одежду на более длительный срок, чем на других ресурсах. До трёх месяцев подряд».

Линдси отмечает, что во время беременности британки в среднем покупают около 20 новых предметов одежды.

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