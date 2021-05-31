Сотни новозеландцев эвакуировались из-за наводнения в Кентербери
В новозеландском регионе Кентербери из-за проливных дождей началось наводнение. Реки выходят из берегов. Метеорологическая служба объявила..
Дата загрузки: 2021-05-31
[житель Кентербери]:
«Я лёг спать вчера около десяти часов вечера, и не было никаких признаков наводнения. Сегодня я встал в шесть утра, а оно уже началось – половина моей фермы оказалась под водой».
Десятки автодорог в Кентербери перекрыты. Власти призывают людей оставаться дома. В Ашбертоне несколько человек из-за наводнения оказались в ловушке. Новозеландские военные эвакуировали их на вертолётах.
Если дожди продолжатся, то в Ашбертоне может прорвать дамбу. Тогда, по словам мэра, придётся эвакуировать половину жителей города.
Правительство Новой Зеландии объявило, что выделит более 70 тысяч долларов США мэрам городов в Кентербери на поддержку пострадавших жителей. Это только первый этап помощи. Полный ущерб от наводнения ещё предстоит оценить.
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