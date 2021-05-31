Сотни новозеландцев эвакуировались из-за наводнения в Кентербери

[житель Кентербери]:

«Я лёг спать вчера около десяти часов вечера, и не было никаких признаков наводнения. Сегодня я встал в шесть утра, а оно уже началось – половина моей фермы оказалась под водой».

В новозеландском регионе Кентербери из-за проливных дождей началось наводнение. Реки выходят из берегов. Метеорологическая служба объявила красный уровень опасности. Жители не менее 300 домов были эвакуированы. В зоне наводнения могут оказаться ещё почти 3000 домов. Сообщений о погибших не поступало.

Десятки автодорог в Кентербери перекрыты. Власти призывают людей оставаться дома. В Ашбертоне несколько человек из-за наводнения оказались в ловушке. Новозеландские военные эвакуировали их на вертолётах.

Если дожди продолжатся, то в Ашбертоне может прорвать дамбу. Тогда, по словам мэра, придётся эвакуировать половину жителей города.

Правительство Новой Зеландии объявило, что выделит более 70 тысяч долларов США мэрам городов в Кентербери на поддержку пострадавших жителей. Это только первый этап помощи. Полный ущерб от наводнения ещё предстоит оценить.

Короткая ссылка на эту страницу: