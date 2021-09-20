Извергается вулкан: на Канарских островах срочно эвакуируют жителей

На испанском острое Пальма на Канарах начал извергаться вулкан. Тенегия расположен в национальном парке на юге..

На испанском острое Пальма на Канарах начал извергаться вулкан.

Тенегия расположен в национальном парке на юге острова и с воскресенья выбрасывает лаву, клубы дыма и пепла.

Жителей четырёх близлежащих посёлков эвакуируют в обязательном порядке. Это около 10 тысяч человек. Помогают военные. Людей просят поменьше пользоваться мобильной связью.

Многие извержения не ожидали – вулкан давно активен, но в предыдущий раз лаву выбрасывал полвека назад.

[местный житель]:

«Не знаю, как это описать… Это было очень мощно. Такой неожиданный взрыв… У нас действовал оранжевый уровень угрозы, были толчки, но это же оранжевый уровень, я и не представлял, что всё случится так скоро».

На прошлой неделе на острове зафиксировали более 22 тысяч подземных толчков.

[местная жительница]:

«Очень страшно. Мы не ожидали этого. Нас предупреждали, но мы не верили. Всю ночь и утром землю трясло, пришлось держать телевизор». [местный житель]:

«Это большое потрясение, особенно для пожилых и для людей моего поколения, которые не ожидали такого. Мы знаем, что нужно друг друга поддерживать. Мои родители пришли к нам. Теперь ждём информации от властей о том, что делать в ближайшие часы».

Как сообщил президент Канарских островов, пока о пострадавших сообщений нет. При этом повреждено несколько автодорог. Аэропорт острова работает в обычном режиме.

Премьер-министр Испании Педро Санчес вылетел на остров, отложив свой визит в Нью-Йорк на Национальную ассамблею ООН.

Вулканическая гряда Кумбре-Вьеха – одна из самых активных на Канарских островах. Во время предыдущего извержения в 1971 году погиб один человек – фотограф, который делал снимки лавы. При этом тогда инфраструктура и дома не пострадали.

Самое раннее известное извержение вулкана на Пальме было в 1430 году.

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