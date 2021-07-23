«Без еды, воды и электричества»: наводнение на три дня отрезало Чжэнчжоу от мира

В огромное озеро превратился китайский город Чжэнчжоу в провинции Хэнань. После проливных дождей затопило улицы и..

[Ян Яньлин, жительница Чжэнчжоу]:

«Мы напуганы и боимся, что больше не будет ни продуктов, ни воды, поскольку у нас даже не было связи с внешним миром. Родные не могут дозвониться до нас и, наверное, очень беспокоятся, и мы тоже встревожены. Мы боимся, что наводнение станет сильнее. Первый и второй этажи подвала уже затоплены, поэтому мы опасаемся и за свою жизнь».

В огромное озеро превратился китайский город Чжэнчжоу в провинции Хэнань. После проливных дождей затопило улицы и подвалы в домах. Люди три дня провели в ловушке водной стихии без еды, воды и электричества. Сейчас их эвакуируют.

В провинции Хэнань ливни шли неделю. Многие реки вот-вот выйдут из берегов. В водохранилище Гоцзяцзю поднялся уровень воды и прорвало плотину. Многие города и деревни остались без электричества.

Из затопленных районов эвакуировали более миллиона человек. Власти сообщают о 33 погибших. Однако очевидцы говорят, что жертв намного больше. Они рассказывают, как на их глазах потоки воды уносили людей.

Чжэнчжоу пострадал больше всего. В затопленном метро, по официальным данным, погибли 12 человек, пятеро получили травмы.

За три дня в городе выпало 617 миллиметров осадков. Это норма почти за год.

[Чэн Далун, житель Чжэнчжоу]:

«Неожиданно река прорвала дамбу, и течение стало очень сильным. Я спустился вниз, чтобы сфотографировать, но не осмелился идти вперёд, увидев бурный поток. Я держался в стороне, но меня всё равно сбило с ног. Я поднял телефон и сел на землю. Тогда воды было ещё немного».

В провинции с населением в 100 миллионов человек также перекрыты автомагистрали и приостановлено железнодорожное сообщение.

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