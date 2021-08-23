Наводнение в штате Теннесси: не менее 22 погибших

22 человека погибли, ещё около 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в американском штате..

22 человека погибли, ещё около 20 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в американском штате Теннесси. Среди погибших – двое близнецов-младенцев, которых поток воды выбил из рук отца.

Особенно сильно пострадал город Уэверли в 90 километрах от Нэшвилла. Здесь разрушены сотни домов.

На месте работают спасатели.

[Кансас Клейн, житель Уэверли]:«Дома смыло вместе с фундаментами, просто полностью снесло. Есть пропавшие без вести люди. Много машин смяло и унесло».

В субботу за сутки в округе Хамфрис выпало более 43 сантиметров осадков, что стало рекордным для региона. В воскресенье потоки воды ушли. Теперь предстоит большая уборка. Многое не подлежит восстановлению.

[Кансас Клейн, житель Уэверли]:«У нас в ресторане было почти два метра воды. Всё оборудование – всё уничтожено, перевёрнуто, смыто. Нам принесло чужие вещи, окна выбиты. Всё полностью уничтожено, ничего не спасти».

Наводнение в сельской местности повредило дороги, вышки сотовой связи и телефонные линии. Люди не могут дозвониться до своих близких, поэтому масштаб трагедии, возможно, оценён ещё не полностью.

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